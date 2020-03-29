Говоря про такое растение как кобея лазающая, мы сразу же представляем как красиво могли бы быть украшены с ее помощью наши пергалы, беседки и стены домов. Она, достигая в высоту до 3-х метров, как бы заплетает наши постройки. И настоящими украшениями ...
Хочу рассказать некоторые секреты выращивания и получения высокого урожая лука. Понятно, что для этого необходимо приложить немалые усилия. Но и без применения этих хитростей на особый успех рассчитывать не приходится. В них - практически все, что нужно ...
Какой садовод не выращивает весной рассаду петунии, чтобы высадить ее потом на своей даче? Ведь для многих дачный участок - это не для того, чтобы растить огурцы или помидоры. Напротив - они хотят, чтобы их сад благоухал цветами. А чтобы они цвели весь сезон, ...
Всем известно, что морковка – это кладезь витаминов. Вот только почему-то часто она разочаровывает огородников своим видом, формой и вкусом. Возможно, всё дело в правильном (точнее - в неправильном) уходе. Ведь морковь необходимо не только поливать, но и ...
Посадить зелень в своем огороде — это значит обеспечить себя витаминами на весь сезон. Особую ценность она, несомненно, имеет ранней весной. Ведь даже небольшое ее количество способно заменить суточную потребность во многих микроэлементах. Да и в течение ...