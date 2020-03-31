Как вырастить рассаду бархатцев из семян

Ответ на вопрос, когда можно сажать на рассаду семена бархатцев , вряд ли вызовет затруднения у садоводов. Но нужно ли вообще сажать их именно таким, рассадным, способом?

Не секрет, что у этого цветка не сильно затянутый период вегетации. А потому сеять их можно в первых числах апреля. В это время мы имеем уже более-менее продолжительный световой день. Да и само количество этих световых, а точнее - солнечных, дней также достаточное. При этом после того, как мы пережили угрозу возвратных заморозков, можно проводить и прямой посев семян бархатцев в грунт. А затем проредить или рассадить всходы. Но правда используя такой способ посадки, мы получим их цветение только к концу лета. Вот и получается, что лучше вырастить рассаду бархатцев из семян, чтобы радовать они нас начали значительно раньше. Но опять же - высадить лишь после окончания тех самых заморозков.

Период от всходов до момента начала цветения занимает от сорока до пятидесяти дней. Всё зависит от сорта. И, получается, как уже было отмечено выше, проводить посев семян надо в начале апреля.

Посев семян бархатцев на рассаду

Почва для посева бархатцев на рассаду должна быть плодородной и рыхлой. Для этого можно использовать смесь покупного грунта и земли, взятой непосредственно с дачного участка, в одинаковых частях. Для лучшего воздухо- и влагообмена можно использовать перлит.

Сеянцы бархатцев часто погибают от грибка черной ножки. Избежать этого можно. Для этого заранее проливаем раствором фунгицида емкость с почвенной смесью. В качестве такого раствора можем воспользоваться фитоспорином или ярко-розовым раствором марганцовки.

Теперь в хорошо пролитой поверхности нашей почвенной смеси нужно разметить бороздки и уже в эти бороздки уложить семена бархатцев. Раскладывать их лучше равномерно, чтобы со временем не получилось загущенности рассады и ее вытягивания. А также это необходимо для того, чтобы в дальнейшем мы смогли достаточно легко сделать пикировку растений. И если все же посевы получились загущенными, то позже всходы можно было бы проредить.

После того, как семена разложены по бороздкам, их нужно присыпать той же почвой. При этом слой сделать приблизительно в 0,5-1 см. И немного поливаем, но с таким расчетом, чтобы земля пропиталась.

Уход за рассадой бархатцев

Чтобы получить дружные всходы рассады бархатцев, ящики нужно накрыть пленкой. Таким образом будет поддерживаться постоянная влажность.

Совет: три раза в день по возможности приоткрывайте пленку. Эта необходимость заключается в том, чтобы проветривать получившийся парничок до того, как семена проклюнутся. У кого нет возможности трехразовой такой процедуры, то достаточно будет проводить ее и на 10-15 минут утром и вечером.

Что касается полива, то здесь тоже все просто. Как только мы видим, что наш грунт достаточно подсох, так поливаем его небольшим количеством воды. И только после того, как всходы вышли, пленку можно убирать. Теперь им необходимо много света. В случае его недостатка можно использовать специальную лампу. Т.е. включаем ее тогда, когда семена проклюнулись и когда свет необходим для нормального протекания процесса фотосинтеза. В принципе, уход за рассадой не вызывает сложностей.

А где-то примерно через 8-10 дней мы увидим первый настоящий листочек. Если света растению было достаточно, то цвет его должен быть темно-зеленым. Это говорит о том, что рассада бархатцев вышла качественной. Теперь можно приступать к пикировке. Как и для большинства других цветов, выращиваемых рассадным способом, эта процедура обязательна. Необходимо только помнить, что перед ее проведением грунт необходимо подсушить. Это нужно для того, чтобы растения меньше ломались.

После того, ка мы распикировали растения в отдельные стаканчики или ячейки, им потребуется хороший полив. Можно немного поприжимать землю для того, чтобы между ней и корнями не образовалось воздушной прослойки.

Емкости с рассадой ставим на подоконник. В принципе, солнечного света будет достаточно. Однако, если за окном пасмурно, то опять же можно будет использовать лампу. Поливать рассаду обильно нужно будет до тех пор, пока растения не прижились. Этот процесс занимает около 3-4 суток.

Дальнейший уход за рассадой бархатцев заключается в поливах и подкормках. Здесь можно будет воспользоваться водорастворимыми удобрениями. Нужно отметить, что бархатцы - достаточно неприхотливая культура. Но единственное условие для них - должна быть хорошая освещенность. Т.е. они любят солнышко. Ну а высаживать их можно и в вазоны, и в грядки, и в контейнеры.

И еще одно замечание. Бархатцы - это не только очень красивая культура, которая украшает наш участок. Они также являются и фитосанитарными растениями - отпугивают вредителей от овощных культур. Ну и кроме того, бархатцы имеют очень яркую цветовую гамму. А потому радовать будут на на протяжении всего лета!

Красивых всем цветов на садовых участках!